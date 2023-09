Spagna femminile | ex ct Vilda indagato | sospette pressioni su Hermoso in favore di Rubiales

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il giudice spagnolo responsabile del caso sul bacio non consensuale a Jenniferda parte dell’ex presidente della Federcalcio iberica Luisha iscritto sul registro degli indagati anche l’allora ct della Nazionale, Jorge, e il direttore sportivo della Nazionale, Albert Luque. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Efe, l’ipotesi è che abbiano esercitatonei confronti della calciatrice per evitare che dichiarasse di non aver dato il proprio assenso al gesto di, aggiunge El País. Siasia Luque saranno sentiti dal giudice il prossimo 10 ottobre. Negli scorsi giorni, il giudice ha ascoltato in qualità di testimoni persone vicine a. SportFace.

Il giudice spagnolo responsabile del caso sul bacio non consentito alla giocatrice Jennifer Hermoso da parte dell'ex presidente della Federcalcio iberica Luis Rubiales ha iscritto sul registro degli ...