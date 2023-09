Sousa ' andati male | troppo lenti ma dobbiamo crederci'

Siamomale in questa partita, parlo per tutti. Abbiamo fatto cose straordinarie in passato e serve una vittoria per riaccendere quel furore". "Una vittoria incide molto - aggiunge- , ti ...... ha così parlato dopo il pareggio tra la sua squadra e il Frosinone Pauloha così parlato in ... Quando loro ci hanno preso le contromisure siamomaggiormente sulla parte ...

Sousa, 'Andati male, ma dobbiamo crederci' Quotidiano Sportivo

Empoli-Salernitana, Sousa: “Siamo andati male, troppo lenti. Risultati condizionanti” Mediagol.it

Siamo andati male in questa partita, parlo per tutti. Abbiamo fatto cose straordinarie in passato e serve una vittoria per riaccendere quel furore". "Una vittoria incide molto - aggiunge Sousa -, ti ...Empoli-Salernitana termina sul punteggio di 1-0: al termine della sfida ha parlato l'allenatore granata Paulo Sousa ...