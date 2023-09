Sottil | Udinese è partita bene | ma alla fine Napoli molto forte

Una partita nella partita. E’ un appuntamento da non sbagliare per diversi motivi quello di questa sera - ore 20.45 - per il Napoli di...

“Conoscevamo le difficoltà della partita, ma non abbiamo iniziato male. Non faccio polemica sul rigore , perché il Napoli ha strameritato ma siamo ...

Commenta per primo L'allenatore dell'Andreaha commentato a DAZN la pesante sconfitta sul campo del Napoli: 'Il Napoli ha strameritato: dobbiamo archiviare velocemente e pensare al Genoa. Però sul rigore, se l'arbitro non ..."E' stata una partita difficile, ma sapevamo che avremmo giocato contro un Napoli forte che ha strameritato di vincere". Lo ha detto il tecnico dell'Andreaa Dazn al termine del match al Maradona. "La partita era iniziata non male - ha detto - il rigore non era ritenuto rigore dall'arbitro e quindi il Var non doveva intervenire. Noi ...

Napoli Udinese conferenza stampa post-partita Sottil CalcioNapoli24

SOTTIL: "IL NAPOLI HA MERITATO LA VITTORIA, UDINESE POCO CATTIVA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Al termine della partita contro il Napoli, l’allenatore dell’Udinese, Andrea Sottil, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita ed applaudito il Napoli, il quale ora ritorna ...NAPOLI (ITALPRESS) – La grande notte di Osimhen e del suo rapporto con i tifosi partenopei inizia da uno striscione emblematico nel pre-partita (“Oltre ogni singolo comportamento il rispetto per la ma ...