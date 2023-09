Solo lacrime per gli armeni | come si è arrivati alla pulizia etnica

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Cos’è il genocidio? Anche, “infliggere deliberatamente ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale, condizioni di vita intese a provocarne la distruzione fisica totale o parziale”. Cos’è la? Rendere un’areamente omogenea, mediante l’uso della forza o dell’intimidazione, per allontanare da una determinata area persone di un differente gruppo etnico o religioso. Altrimenti detto, in senso stretto genocidio significa “uccisioni di massa”, mentresignifica l’allontanamento forzato da un particolare territorio. Ciò che è in corso nel Nagorno-Karabakh (NK) sarebbe, quindi,. I tragici eventi Non volendo qui entrare nel groviglio giuridico-interpretativo, ci limiteremo a richiamare la più ...