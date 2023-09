Smartphone | cosa succede se lasci il filo della ricarica alla presa | devi saperlo | scioccante

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Quando siloilnon deve essereato in corrente: lo stesso dispositivo può subire danni ma ci sono pericoli anche per la casa In casa tutti almeno una volta abbiamo visto ildel caricatore delloato attaccatoelettrica. Non c’è nulla di male, pensiamo, così quando devo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.