Skoda Kodiaq - Le linee della nuova generazione svelate dai bozzetti ufficiali

La grandi Skoda , Superb e Kodiaq , mostrano i loro interni . Spiccano per cockpit digitale, head - up display e un display indipendente da 12,9 ...

Manca una settimana esatta all'anteprima mondiale della seconda generazione di, il SUV boemo a sette posti. Nei mesi e nelle settimane scorsi abbiamo già visto l'auto coperta dalle consuete camuffature colorate ufficiali , e abbiamo anche scoperto come saranno gli ...Sappiamo, per esempio, che la seconda generazione dimisura 4.768 mm lunghezza x 1.864 mm larghezza x 1.657 mm altezza, con un passo di 2.791 mm. All'interno, il SUV è in grado di ...

Dopo aver visto i teaser, i muletti e gli interni della seconda generazione della Kodiaq, la Skoda ne mostra anche i bozzetti completi, svelando di fatto il design definitivo della vettura. La Suv ...Il conto alla rovescia verso la presentazione segna "meno 7". Una settimana al debutto della nuova Škoda Kodiaq, seconda generazione che a inizio ottobre rivelerà le soluzioni di un progetto ...