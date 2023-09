Sisma nei Campi Flegrei ed eruzione del Vesuvio | ecco dove andrebbero gli sfollati

Non si hanno notizie di danni a persone o cose Sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei,...apprende da Ferrovie dello Stato - nessun convoglio era in movimento sulla tratta interessata dalSecondo le rilevazioni dell'Ingv ilha avuto ipocentro a 3 chilometri di profondità. La scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazionecomuni vicini, come Pozzuoli e Bacoli. La ...

Forte scossa di terremoto nei Campi Flegrei. Treni registrano ritardi fino a 3 ore AGI - Agenzia Italia

Terremoto di magnitudo 4.2 nei Campi Flegrei: “E’ la scossa più forte da 40 anni” Il Fatto Quotidiano

“IL SISMA PIÙ FORTE DEGLI ULTIMI 40 ANNI” Il terremoto di di magnitudo 4,2 avvenuto alle 3,35 nei Campi Flegrei “è stato il maggiore degli ultimi 40 anni” ed “è avvenuto durante uno sciame cominciato ...Il terremoto di di magnitudo 4,2 avvenuto alle 3,35 nei Campi Flegrei "è stato il maggiore degli ultimi ... direttore dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.