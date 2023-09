Sindrome genetica rara | la ricerca Tigem-Biogem fa sperare

La Sindrome di Sanfilippo , nota anche con il nome di Mucopolisaccaridosi 3, è una rara malattia metabolica che, come riportato dalla Sanfilippo ...

La Sindrome di Sanfilippo , nota anche con il nome di Mucopolisaccaridosi 3, è una rara malattia metabolica che, come riportato dalla Sanfilippo ...

Da quando è nata, Aurora (nome di fantasia) non ha mai potuto parlare a causa delladi Nager. Grazie a un eccezionale intervento di chirurgia maxillo - facciale all'Ospedale San Marco di Catania, la vita della ragazza sta però per cambiare radicalmente. Dopo 16 anni ...La forma delladi Nager di cui soffre Aurora dalla nascita è tra le più rare al mondo. In questo caso, già nel feto si era sviluppato un ammasso osseo che aveva fuso la mandibola al ...

Il lavoro dei medici è stato straordinariamente complicato e ha richiesto mesi di studio preventivo affinché tutto andasse per il meglio Da quando è nata, Aurora (nome di fantasia) non ha mai potuto ...Dopo l’identificazione del gene responsabile della sindrome sono stati descritti anche meccanismi ... l’istituto Telethon di genetica e medicina (Tigem) di Pozzuoli e il Biogem di Ariano Irpino. Tale ...