Shampoo e cosmetici | ancora sequestri La lista aggiornata dei prodotti cancerogeni

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 27 settembre 2023)una voltacontaminati da lilial. Questa sostanza, è una profumazione genotossica ed è presente in popolarissimi bagnoschiuma, profumi, deodoranti, creme e. Da marzo 2022 è stata bandita dal mondo della cosmesi perché sembrerebbe danneggiare il sistema riproduttivo umano, recare problemi alla salute di un feto e causare sensibilizzazione cutanea. LEGGI ANCHE: Lina, 15 anni, va in stazione e scompare nel nulla: ricerche senza sosta, ipotesi gravissime Iposti sotto sequestro A settembre 2023 la Guardia di Finanza ha sequestrato e ritirato dal commercio migliaia e migliaia digrazie anche alle numerose segnalazioni arrivate al Rapex, il Sistema dell’Unione europea di informazione e allerta rapida per inon conformi. Nel ...