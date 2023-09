Sformato di melanzane | la cena perfetta per chi è a dieta! Ha 180 kcal

Leggi su donnaup

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il modo migliore per cucinare lee farle gustare anche a chi non ama questi ortaggi è quello di farci uno. La ricetta dellodiche troverai in questa pagina è un piatto buonissimo e unico. Inoltre è perfetto se desideri mantenerti leggera o se stai seguendo un regime alimentare controllato. Quindi se sei a dieta puoi dire addio a dei piatti tristi e senza sapore e gustarti questa ricetta buona e povera di grassi. Mettiti subito in cucina e comincia a preparare questa leggerissima ricetta. Per rendere l’operazione ancora più facile a fine pagina potrai trovare un video tutorial della ricetta che ti accompagnerà in ogni passaggio. Comincia subito a cucinare!di: ingredienti e preparazione. In meno di 60 minuti potrai portare a ...