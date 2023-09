Sezione Rondine | Valditara ha firmato il Protocollo d’intesa per la sperimentazione nelle scuole

(Di mercoledì 27 settembre 2023) "Nel corso degli anni il Metodosi è rivelato utile ed efficace nella costruzione di un dialogo costruttivo tra docente e studente, per la serenità dell’ambiente scolastico, nel contrasto al bullismo e nella creazione di un ambiente accogliente che favorisca l'apprendimento. Per questo sono felice di rinnovare l'intesa tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e: i metodi educativi e l'approccio didattico proposti si inseriscono pienamente nel progetto cui ho iniziato a lavorare sin dal primo giorno del mio incarico di Ministro: valorizzare il merito nella scuola italiana, creando le condizioni perché tutti i ragazzi possano far sbocciare i loro talenti individuali sulla base delle proprie qualità". L'articolo .

... Sport Senza Frontiere, Pane Quotidiano, Fondazione Libellula, Auser Milano, Still I Rise,Cittadella Della pace, UICI Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (di Milano).... Sport Senza Frontiere, Pane Quotidiano, Fondazione Libellula, Auser Milano, Still I Rise,Cittadella Della pace, UICI Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (di Milano). "...

Così Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione e del Merito, in occasione della firma del Protocollo d'intesa sulle sezioni Rondine, avvenuta ieri a Roma alla presenza di Franco Vaccari, Presidente ...