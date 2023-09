Sex Education 4 | il gran finale della serie che ha saputo parlare di sesso agli adolescenti

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Laurie Nunn, dalla cui mente è nata “Sex“, può ritenersi soddisfatta del suo operato e dire così addiospettatori dell’amatissimatelevisiva teen britannica. La prima stagione dello show queer più colorato del piccolo schermo ha fatto il suo esordio nel gennaio 2019, un anno prima dello scoppiopandemia da Covid 19, assicurandosi fin da subito un posto privilegiato nei gusti di più di 40 milioni di utenti in tutto il mondo. Lateen che insegna l’inclusione Abby e Roman sono una coppia di ragazz* transgenderOtis, sua madre Jean, Eric e Maeve hanno portatoe non a riflettere sui complessi temisocietà odierna, come la sessualità, l’identità di genere, l’orientamento sessuale, l’aborto, ma anche la disabilità, il bullismo ...