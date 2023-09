Sestino | 86enne muore sbalzato dal trattore

Leggi su lortica

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Nella tarda mattinata di oggi in località Casaccia, nel Comune di, un uomo di 86 mentre lavorava un terreno è statodalfinendo nel letto di un ruscello. L’anziano avrebbe battuto la testa sui sassi del fiumiciattolo, perdendo la vita. I familiari non vedendolo rincasare per l’ora di pranzo lo hanno cercato e trovato ormai privo di vita. (foto archivio) L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.