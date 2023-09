Sestino | 86enne muore sbalzato dal trattore

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Nella tarda mattinata di oggi in località Casaccia, nel Comune di, un uomo di 86 mentre lavorava un terreno è statodalfinendo nel letto di un ruscello. L’anziano avrebbe battuto la testa sui sassi del fiumiciattolo, perdendo la vita. I familiari non vedendolo rincasare per l’ora di pranzo lo hanno cercato e trovato ormai privo di vita. (foto archivio) L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.

