Serie B | il Parma vince e allunga | dietro ci sono Palermo e Como

(Di mercoledì 27 settembre 2023) I ducali vincono e si confermano primi, al secondo posto cicon una gara in meno. Vincono Cremonese e Ascoli, pari per Catanzaro, Pisa, Spezia e Sudtirol. Prima storica vittoria in cadetteria per la Feralpi

Si è chiusa la giornata diB con tre partite serali che hanno decretato due vittorie casalinghe ed un pareggio. Chi non frena la corsa verso la vetta della classifica del campionato è ilche si aggiudica lo scontro ...ROMA - Successo pesante al 'Tardini' per il, che in una delle ultime tre gare del turno infrasettimanale valido per la 7ª giornata diB piega il Bari (alla quinta gara senza vittoria) e allunga di nuovo in vetta . In vantaggio con ...

Prima sconfitta in campionato per il Bari. Arriva contro la capolista, il Parma, in una gara che ha mostrato qualche lampo di buon gioco ma una serie ancora lunga di mancanze e difetti della ...