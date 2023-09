Serie A | Inter-Sassuolo nel ricco programma di oggi | le partite

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 27 settembre , sei gare nel turno infrasettimanale di serie A con molte big in campo: Inter , Milan , ...

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Accuse Napoli ...

Una grande giornata per Shpendi . Già, ma quale? Perché se Stiven è partito titolare in Serie A con la maglia dell’Empoli...

L'Inter torna in campo per la sesta giornata del campionato di Serie A e in casa affronta il Sassuolo, reduce dalla strepitosa vittoria contro la ...