Serie A – Cagliari-Milan | la diretta della partita | LIVE NEWS

Ecco tutte le informazioni utili per acquistare i Biglietti di Cagliari-Milan , in programma alle ore 18:30 di mercoledì 27 settembre

Luka Jovic e Mike Maignan non sono convocati per il match Cagliari-Milan , valido per la 6^ giornata di Serie A. Ecco il motivo dell'assenza

Ecco i convocati di Claudio Ranieri , tecnico rossoblù, in vista del match Cagliari-Milan , in programma alle ore 18:30 di domani

Commenta per primo Ieri sera Juventus - Lecce ha aperto il primo e unico turno infrasettimanale in questo campionato diA , in campo per la sesta giornata. Oggi tocca al Milan aalle ore 18.30, in contemporanea con Empoli - Salernitana e Verona - Atalanta. Poi alle 20.45 l'Inter sfida il Sassuolo a San ...A,- Milan: dove vederla in tvCagliari - Milan, gara valida per la sesta giornata diA, è in programma mercoledì 27 settembre alle ore 18.30 all'Unipol Domus. Il match tra i ...

Il tecnico Ranieri sta pensando di affiancare Petagna a Luvumbo in attacco In difesa torna il polacco Wieteska. Oggi (ore 18.30) Unipol Domus sold out ...Di fronte ci sarà un Cagliari in difficoltà. I rossoblù di Claudio Ranieri sono ancora alla ricerca del primo successo e fin qui hanno raccolto solo due punti, frutto dei pareggi, entrambi per 0-0, ...