Serie A – Cagliari-Milan 1-3 | ottima vittoria per i rossoneri | LIVE NEWS

Le Formazioni ufficiali di Cagliari e Milan, sfida valida per la sesta giornata di Serie A 2023 / 2024 . Pioli prepara diversi cambi nel suo 11 in ...

Un successo che consente alla squadra rossonera di restare agganciata alla vetta della classifica, mentre per illa situazione inizia a farsi pericolosa. Nel prossimo turno i ragazzi di ...Il Milan passa (3 - 1) in trasferta a, nella sfida valida per la 6ª giornata diA . Tutto facile per i rossoneri, che in Sardegna fa riposare i titolarissimi Giroud e Leao e raccoglie i tre punti in scioltezza. Un'ottima ...

Cagliari - Milan (1-3) Serie A 2023 la Repubblica

Il Milan va sotto ma rimonta: 3-1 al Cagliari Sky Sport

Dopo la Juventus conquista tre punti anche il Milan che batte un deludente Cagliari, che resta malinconicamente ultimo in classifica visto che l'Empoli si scuote e trova i primi punti a spese di una ...Questi i risultati delle tre gare iniziate alle 18:30 e appena concluse. CAGLIARI-MILAN 1-3 - Secondo successo consecutivo per la squadra di Pioli che aggancia momentaneamente l'Inter ...