Serie A 2023 2024 | risultati e classifica aggiornata | tutti i marcatori e i tabellini

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Tutto pronto per l’inizio della. Un altro campionato è iniziato, e sarà combattutissimo, con il Napoli di Rudi Garcia pronto a difendere con le unghie e con i denti uno Scudetto che mancava da ben 33 anni. Si è rafforzata molto la Lazio, e torneranno alla carica anche Inter e Milan, con la Roma a fare da outsider. Ma occhio anche alla Juventus, che contrariamente a tutte queste avversarie, non giocherà nessuna competizione europea: chi sarà vincitore alla fine? Qui di seguito,delle gare di tutte le giornate e laRIGORI A FAVOREPALI E TRAVERSEVAR A FAVORE LAInter 15 Milan 15 Juventus 13 Atalanta 12 Napoli 11 Lecce ...

ROMA - Successo pesante al 'Tardini' per il Parma , che in una delle ultime tre gare del turno infrasettimanale valido per la 7ª giornata diB piega il Bari (alla quinta gara senza vittoria) e allunga di nuovo in vetta . In vantaggio con Partipilo al 14', la squadra di Pecchia si fa riprendere da Nasti a inizio ripresa (46') ma poi ...NAPOLI - Rudi Garcia commenta la partita del suo Napoli, tornato alla vittoria contro l'Udinese. L'allenatore francese dice la sua ai microfoni delle televisioni collegate e in conferenza stampa, dopo ...

Sono terminati i match del turno infrasettimanale valido per la sesta giornata di Serie A. INTER-SASSUOLO - Prima sconfitta stagionale per i nerazzurri di Simone Inzaghi, seconda vittima eccellente ...La Lazio ritrova le sue certezze e conquista una vittoria fondamentale contro il Torino. La sfida, valida la sesta giornata nel campionato di Serie A, è terminata con il risultato di 2-0. Buona ...