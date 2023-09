Sequestrati e poi resi 'regolari'. Trentottomila giochi per bambini donati a Caritas ed enti benefici

(Di mercoledì 27 settembre 2023) I militari della Guardia di Finanza e i funzionari doganali hanno consegnato allaDiocesana e all'Istituto degli Innoc38milaper, sottoposti a sequestro per marchi ...

I militari della Guardia di Finanza e i funzionari doganali hanno consegnato alla Caritas Diocesana e all'Istituto degli Innocenti 38mila giochi per bambini, sottoposti a sequestro per marchi ...... parenti di questi ultimi o persone gradite al gruppo; favorendo la latitanza di Mesina,... Nel corso dell'operazione sono statiingenti somme di denaro in contanti, munizioni, oltre 130 ...

Sequestrati e poi resi 'regolari'. Trentottomila giochi per bambini ... LA NAZIONE

Italiani sequestrati in Siria, il pm di Brescia chiede tre condanne: a dicembre la sentenza ilmessaggero.it

Sono tre le condanne richieste dal Pm di Brescia Francesco Carlo Milanesi nei confronti dei tre presunti responsabili dei sequestri dei due italiani Alessandro Sandrini - rapito ...La Procura chiede dai 17 agli 11 anni per i tre considerati a vario titolo responsabili del rapimento di Alessandro Sandrini e Sergio Zanotti ...