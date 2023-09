“Sei un vero uomo? Offri il caffè alla collega” | l’assurda iniziativa di Egea

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 27 settembre 2023), azienda multiservizi che opera nel settore dell’energia, ha promosso sulla propria newsletter un’che invita i propri dipendenti uomini are ilalle colleghe. “Sei un? Scrivi entro ogni venerdì il nome di una o più colleghe a cui vuoire unperché con la sua professionalità è stata indispensabile per la tua attività. Impegnati a produrre ile a servirglielo. La cialda la offre”, recitava la campagna. Che, però, non è piaciuta a tutti. Molte dipendenti dell’azienda, infatti, hanno bollato l’come sessista. “Avrebbero potuto avviare la campagna indicando genericamente un, lasciando così liberi i lavoratori di ...