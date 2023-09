Screening oncologici | nuova tappa dei camper dell’Asl di Avellino

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà sabato 30 settembre a Prata di Principato Ultra in Viale Municipio la giornata di prevenzione promossa dall’ASL di, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, in collaborazione con il Comune di Prata P.U. Dalle ore 9.00 alle ore 14.00 sarà possibile aderire, con accesso diretto senza prenotazione, presso iallogratuito della mammella, per le donne dai 50 ai 69 anni, e del collo dell’utero, per le donne dai 25 ai 64 anni. Il cancro della mammella e quello del collo dell’utero (o della cervice uterina) sono rispettivamente al primo e al secondo posto nel mondo tra i tumori che colpiscono le donne. L’individuazione tempestiva della malattia permette di intervenire in maniera meno invasiva e più efficace e, soprattutto, di accrescere sensibilmente ...

Tempo di lettura: < 1 minutoContinua l’impegno dell’ASL di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, per la ...

In Italia nel 2022 sono stati diagnosticati quasi 400.000 casi di tumore. Grazie ai progressi scientifici e all'alto livello di assistenza oncologica ...

Tempo di lettura: < 1 minutoContinua l’impegno dell’ASL di Avellino , guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, per la ...

Tempo di lettura: < 1 minutoContinua l’impegno dell’Asl di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, per la ...

Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà domenica 10 settembre a Solofra in Viale Principe Amedeo (Fontana Quattro Leoni) la giornata di Prevenzione ...

Dalle ore 9.00 alle ore 14.00 sarà possibile aderire, con accesso diretto senza prenotazione, presso i Camper dell'ASL allogratuito della mammella, per le donne dai 50 ai 69 anni, e del ...Fare medicina di prossimità, per la Asl Roma 4, significa portare i servizi ad essere fisicamente più vicini ai cittadini e la nuova unità mobile per gliinterpreta a pieno l'approccio pensato dalla direzione. Dopo la tappa a Trevignano Romano, l'ambulatorio mobile è arrivato la scorsa settimana sul lungo mare Marina di Palo a ...

Screening oncologici per la donna a Prata col camper dell'Asl Nuova Irpinia

23 settembre Giornata prevenzione oncologica: Screening a Labaro ... Asl Roma 1

presso i Camper dell’ASL allo screening gratuito della mammella, per le donne dai 50 ai 69 anni, e del collo dell’utero, per le donne dai 25 ai 64 anni. Il cancro della mammella e quello del collo ...Un interessante evento promosso dalla LILT segna l'inizio di Ottobre Rosa, con interventi di esperti e iniziative di screening per la prevenzione del tumore al seno ...