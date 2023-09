Commenta per primoil caso Lazzari nello spogliatoio della Lazio . Secondo quanto riporta il Messaggero questa mattina, il terzino destro dopo la terza panchina consecutiva in Serie A si è lamentato con Sarri e ...... tecnici al lavoro per risolvere il problema Busto Arsizio - Piscina Manara di Busto Arsizio,ladegli abbonamenti Famiglia Busto Arsizio - Vasca chiusa da un mese alla piscina Manara ...

Scoppia la grana Osimhen in casa Napoli, l'attaccante cancella tutte le foto con la maglia azzurra dai social Gazzetta del Sud

Milanosport, scoppia la grana Iva: rincari del 12% sui corsi di nuoto IL GIORNO

Dopo lo screzio fra Garcia e l’attaccante nigeriano nel corso della sfida contro il Bologna, arriva un altra grana per il club partenopeo: l’agente del calciatore Roberto Calenda, attraverso un post ...LO SFOGO Roberto Calenda con toni duri attacca il club partenopeo per un filmato poi sparito da Tik Tok: 'Crea un danno al calciatore' Tranquillità, quella sconosciuta in casa Napoli. Non bastassero l ...