Scomparsa di Kata | il sangue rinvenuto nell’albergo non è il suo

(Di mercoledì 27 settembre 2023) . Ecco gli esiti delle analisi scientifiche Una buona notizia arriva dalle analisi della scientifica: ilin alcune stanze dell’ex albergo Astor non appartiene a. Le analisi scientifiche hanno escluso anche il collegamento tra la bambina e le valigie sequestrate dagli inquirenti. Questa la conclusione dei primi esami genetici eseguiti dal medico legale Ugo Ricci, responsabile dell’Equipe Genetica Forense dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, incaricato dalla Procura che indaga per sequestro di persona a scopo di estorsione. Nei prossimi giorni, ma ancora non è stata fissata la data precisa, le squadre specializzate dei carabinieri eseguiranno un nuovo e più invasivo sopralluogo nell’ex Astor, scavi e carotaggi serviranno a individuare nuove tracce per chiarire il giallo della...

