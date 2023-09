Scommesse online | sequestri e denunce in Irpinia

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoApparecchi da gioco non conformi e denaro contante sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Avellino in due esercizi commerciali nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto del gioco illegale. Tre apparecchi non a norma, privi di titolo identificativo e non collegati alla rete telematica autorizzata dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono stati posti sotto sequestro insieme a circa due mila euro trovati all’interno dell’apparecchio cambiamonete. Il 54enne titolare della sala giochi è stato denunciato per peculato, truffa aggravata e appropriazione indebita. In un bar nel quale veniva effettuata raccolta, i finanzieri hanno identificato un ragazzo minorenne al quale era stata appena consegnata una ricevuta di gioco intestata ad un soggetto terzo maggiorenne. La ricevuta e il pc sono stati sequestrati e ...

