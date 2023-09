Sciopero Trasporti Pubblici del 29 Settembre Ridotto a Quattro Ore

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Milano - Il Ministro delle Infrastrutture e dei, Matteo Salvini, ha firmato l'ordinanza di precettazione per lodeilocali programmato per venerdì 29. Inizialmente proclamato per 24 ore, l'arco temporale delloè statoa soleore, dalle 9:30 alle 13:30, come specificato nel calendario ufficiale degli scioperi del Ministero. Loè stato promosso dal sindacato Usb Lavoro Privato per affrontare le questioni dei salari d'ingresso penalizzanti e garantire l'applicazione dei contratti di primo e secondo livello ai neo assunti. Inoltre, il sindacato chiede un salario minimo di 10 euro l'ora, lottando contro la pratica dei contratti atipici e del precariato, e ...