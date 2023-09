Sciopero trasporti di venerdì 29 settembre | Salvini firma la precettazione | Durerà 4 ore

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Un giorno da bollino nero: il sindacato Usb aveva proclamato stop per 24 ore. Coinvolti anche treni e aerei

La mobilitazione, che era stata proclamata per 24 ore, sarà solo di quattro, come riferisce in una nota il Mit, e riguarderà metropolitane, autobus ...

Matteo Salvini precetta lo Sciopero del trasporto pubblico di venerdì 29 settembre. Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ha firma to la ...

Lo Sciopero dei trasporti pubblici locali venerdì 29 settembre ci sarà, ma non durerà 24 ore in quanto "il ministro delle Infrastrutture e dei ...

Per lo Sciopero del trasporto pubblico locale programmato per venerdì 29 settembre, il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti , Matteo ...

Sforbiciata netta allodei mezzi pubblici previsto per venerdì 29 settembre. Il ministro delle Infrastrutture e dei, Matteo Salvini, ha firmato la precettazione per la protesta del trasporto pubblico ...Il Ministro deie delle infrastrutture Matteo Salvini ha firmato la precettazione per lodel trasporto pubblico locale programmato venerdì 29 settembre. La mobilitazione, che comprende bus e metro, ...

Trasporti, Salvini firma la precettazione per lo sciopero dei mezzi di venerdì 29 settembre Corriere della Sera

Lo sciopero dei trasporti pubblici del 29 settembre durerà solo 4 ore | Venerdì da bollino nero per gli aerei, stop di 24 ore TGCOM

Venerdì 29 settembre sciopero del trasporto pubblico ridotto da 24 a sole 4 ore. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha infatti firmato la precettazione per lo sciopero ...In relazione allo sciopero del trasporto pubblico locale previsto per venerdì 29 settembre, è stato ufficialmente annunciato che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha ...