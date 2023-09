Sciopero dei mezzi il 29 settembre | interviene il Ministero | protesta ridotta a 4 ore

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Roma – Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini,e frena ladel Tpl. Salvini, infatti, ha firmato la precettazione per lodel trasporto pubblico locale programmato per venerdì 29. La mobilitazione, proclamata per 24 ore, sarà solo di 4 ore. A comunicarlo è il Mit in una nota. La mobilitazione riguarda Roma, Milano, Torino e diverse altre città italiane.