Sciopero aerei 29 settembre | l’elenco dei voli garantiti

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Un nuovoaereo rischia di paralizzare il Belpaese. L’Unione Sindacale di Base ha deciso un altro stop ai, fissato per venerdì 29, quando si fermeranno anche autobus, tram, metro e treni locali in buona parte delle città italiane. Il motivo del blocco è ancora una volta la rivendicazione della centralità dei servizi pubblici essenziali.aereo: le motivazioni In primis, per il superamento degli attuali salari d’ingresso e garantire – si legge nel comunicato ufficiale – l’applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti. USB chiede poi il salario minimo per legge a 10 euro l’ora, per fermare la pratica dei contratti atipici e del precariato. “Sono oramai decenni che quella degli autoferrotranvieri è una categoria costretta a districarsi tra salari irrisori ed ...

Prevista una giornata da bollino nero venerdì 29 settembre per il trasporto aereo con lo sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori dell'handling. A proclamare lo ...

Un nuovo sciopero aereo rischia di paralizzare il Belpaese. L’Unione Sindacale di Base ha deciso un altro stop ai voli, fissato per venerdì 29 settembre, quando si fermeranno anche autobus, tram, ...«Non bastano 4 ore, non bastano ai lavoratori per rivendicare i propri diritti». Così in una nota l'Usb, che dopo la precettazione del ministro Matteo Salvini ha deciso ...