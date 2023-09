Sciame sismico nell' area dei Campi Flegrei | scossa di magnitudo 4 2

(Di mercoledì 27 settembre 2023) NAPOLI (ITALPRESS) – E' proseguito per tutta la notte loiniziato dalle prime ore di ieridei, a ovest di Napoli. Stamane, intorno alle 3.35, è stata registrata unadi terremoto di4.2. Secondo le rilevazioni dell'Ingv il sisma ha avuto ipocentro a 3 chilometri di profondità. Ladi terremoto è stata avvertita dalla popolazione nei comuni vicini, come Pozzuoli e Bacoli. La gentea notte si è riversata in strada. Dalle prime verifiche non sono segnalati danni a persone o cose. – foto ufficio stampa Ingv –(ITALPRESS).

I fenomeni in corso non devono destare allarme, come ha spiegato al TG La7 il direttore del Dipartimento Vulcani dell'Invg, Francesca Bianco . ...

