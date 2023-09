Sciame sismico Campi Flegrei | forti ritardi nella circolazione dei treni

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il motivo deiè legato alla necessità di verificare la sicurezza della rete ferroviaria dopo la forte scossa tellurica registratanottezona dei. Con la partenza di due Frecciarossa diretti a Venezia, e di un Italo destinazione Milano, è ripresa laferroviaria da Napoli, almeno per quel che concerne

sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei , vicino a Napoli. La scossa più forte alle 3:35, di magnitudo 4,2, è stata chiaramente avvertita in ...

NAPOLI (ITALPRESS) – E' proseguito per tutta la notte lo Sciame sismico iniziato dalle prime ore di ieri nell'area dei Campi Flegrei , a ovest di ...

Dalle prime ore di ieri, come segnalato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei. Alle 3.35 di oggi è stata registrata la scossa più forte. Terremoto Campi Flegrei: dalle prime ore di ieri registrato sciame sismico in area flegrea.

Ancora terremoti nella zona di Napoli. Uno sciame sismico si registra nell’area dei Campi Flegrei. Alle 3.35 la scossa più forte di magnitudo 4.2, avvertita distintamente in vari quartieri del ...I treni dell’alta velocità, intercity e regionali hanno subito ritardi e cancellazioni con la circolazione dell’alta ferroviaria sospesa dalle 4.30 del mattino per accertamenti di sicurezza in corso.