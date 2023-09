Sciame sismico ai Campi Flegrei | Muscarà | “Mancano i piani di evacuazione”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“La paura dei cittadini giustamente aumenta all’aumentare delle intensità delle scosse, come quella di questa notte di magnitudo 4.2, mentre in Regione Campania tutti in silenzio. Manca un piano dicomunali e regionali – dichiara il Consigliere Mariadel gruppo misto – nonostante le mie continue sollecitazioni nel cercare di capire cosa stiano facendo, una legge sta arrivando e consentirà l’aumento delle volumetrie delle abitazioni già esistenti, rendendo i sottotetti abitabili ed aumentando praticamente il numero di abitanti, che poi dovranno evacuare.Abbiamo l’entroterra campano praticamente vuoto ormai, bisogna fare in modo da alleggerire le zone “costiere-vulcaniche”, invece continuano a caricarle. La mia proposta di legge di inedificabilità in zona ...