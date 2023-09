Scampia | sorpreso a spacciare nella Vela Rossa | arrestato

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Operazione antidroga a25enne con ingente quantità di droga, acquirente sanzionatoserata di lunedì, gli agenti del Commissariato, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno esperito un servizio di osservazione in viale della Resistenza all’interno delladurante il quale hanno notato un soggetto che, dopo aver confabulato con un giovane, si è allontanato poco distante prelevando, da un sacchetto nascosto tra i rifiuti, qualcosa che ha consegnato a quest’ultimo. Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno bloccato l’acquirente, trovato in possesso di 4 dosi di cobret del peso di circa 9 grammi, e l’indagato che era in possesso di 329 euro. Tuttavia gli operatori ...