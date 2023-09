Sassuolo | la gioia di Bajrami | 'Siamo i primi a battere l'Inter | avanti così!'

... all'attacco senza creare autentiche occasioni da gol e anzi concedendo altri spazi al, ... ma l'Inter non recupera niente e perde meritatamente, per ladel Milan, della Juventus e del ...Altraimmensa per gli emiliani. Inter -, la chiave della partita . Inter, cosa ha funzionato . Inter, cosa non ha funzionato . Le pagelle dell'Inter . Top e flop del. Inter - ...

Serie A - Inter-Sassuolo 1-2: Bajrami e Berardi rimontano Dumfries ... Eurosport IT

Serie A, i risultati odierni: impresa Sassuolo, prima gioia Empoli Calcio Hellas

Né allungo, né fuga. L’Inter, che era l’unica squadra a punteggio pieno dopo cinque partite vinte, perde 2-1 in casa contro il Sassuolo e si ritrova con gli stessi 15 punti del Milan che aveva umiliat ...Il Sassuolo a San Siro c’è andato per giocare a calcio e non certo per aspettare in difesa la corazzata nerazzurra. Nonostante il gol di vantaggio segnato da Dumfries allo scadere del 45’ ci sono stat ...