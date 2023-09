Sassuolo | Dionisi | “Fa piacere vincere a San Siro | ora serve continuità”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 27 settembre 2023), tecnico del, commenta ai microfoni di Dazn la vittoria contro l’Inter conquistata a San: “Faa San, una grande soddisfazione di squadra. Abbiamo confermato la stessa determinazione difensiva contro la Juve, poi nel secondo tempo loro sono calati e noi siamo cresciuti. Sapevamo di affrontare la squadra più forte del campionato, è servita una partita importante per. Ora speriamo di confermarci. Giocare contro l’Inter con quattro attaccanti non è semplice, perchè loro vogliono andare in porta e non palleggiare. Merito ai ragazzi per l’equilibrio mantenuto senza palla, poi chi è entrato ha alzato il livello. Ora dobbiamo provare a daredi prestazioni nel campionato, perchè ci sta qualche giro ...