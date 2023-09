Sassuolo ammazzagrandi | Berardi stende l' Inter a San Siro

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) E' un. La squadra emiliana dopo i quattro gol rifilati alla Juventus si ripete a Sanbattendo per 2-1 l'capolista. I nerazzurri perdono l'imbattibilità e dopo cinque vittorie di fila si vedono raggiungere al comando della classifica dal Milan, con la Juve tornata a -2 e il Napoli a -4. Insomma, tutto riaperto alla faccia di chi parlava già di campionato chiuso fino a pochi giorni fa. Non basta alla squadra di Inzaghi un bel gol di Dumfries nel primo tempo, nella ripresa i nerazzurri calano fisicamente e si fanno rimontare da un grandenel giro di dieci minuti. I neroverdi prima trovano il pari con Bajrami, poi piazzano il colpo del ko con la stella. Per l'attaccante calabrese un gol e un assist, con una prestazione da autentico leader. ...