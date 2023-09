Sarri | ' Lazio più sciolta | in ritiro ci siamo confrontati'

(Di mercoledì 27 settembre 2023) ROMA - Latorna alla vittoria in campionato grazie ai gol di Vecino e Zaccagni, che stendono 2 - 0 il Torino. Può sorridereche ha analizzato in diretta tv la partita: le sue parole.

La Lazio batte 2-0 il Torino nella gara valida per la sesta giornata di Serie A centrando il secondo successo in campionato e portandosi a sette ...

ROMA - Contava il risultato più che la prestazione, che comunque è stata solida e concreta. La Lazio torna a vincere, lo fa per la prima volta in ...

ROMA - Latorna alla vittoria in campionato grazie ai gol di Vecino e Zaccagni, che stendono 2 - 0 il Torino. Può sorridereche ha analizzato in diretta tv la partita: le sue parole.ROMA - Contava il risultato più che la prestazione, che comunque è stata solida e concreta. Latorna a vincere, lo fa per la prima volta in stagione all'Olimpico e senza subire gol . Apre ...,...

Lazio-Torino, le formazioni ufficiali: rivoluzione Sarri! Cittaceleste.it

Stasera Lazio-Torino, i convocati di Sarri: Romangoli e Zaccagni affaticati ma sono in lista TUTTO mercato WEB

Una bella Lazio batte il Torino e trova finalmente i primi tre punti stagionali tra le mura amiche dell'Olimpico. Al termine della gara, decisa dalle reti di Vecino e Zaccagni, Maurizio Sarri ...Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha analizzato i tre punti conquistati contro il Torino all’Olimpico: le parole nel post-partita «Primo tempo abbiamo fatto benissimo, con un ordine che ...