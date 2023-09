Sarri | «Kamada e Luis Alberto insieme? Vedremo | non è un centrocampo facile»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il tecnico della Lazio, Maurizio, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro il Torino «Era una serata difficile con tante difficoltà, in ultima quella di affrontare una squadra non semplice. Abbiamo fatto un primo tempo molto ordinato e nel secondo ci abbiamo messo anche qualità. Abbiamo fatto un’ottima prestazione» Avete subito poco in difesa «È stata una solidità di squadra. Il lavoro della linea oggi era molto più semplice perché la squadra ha permesso questa solidità. Poi dopo il primo gol i ragazzi si sono sciolti anche dal punto di vista qualitativo» Mancava un calciatore che riempiesse l’area di rigore come Vecino? «Anche Camada ha queste caratteristiche, però non porta in area la fisicità di Vecino. Oggi era un tentativo di trovare unche desse maggior eoslidità alla squadra. In questo caso risulta più semplice ...