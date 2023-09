Saremo presenti alle Europee | dialogo con Paragone Alemanno svela ad Affaritaliani il suo progetto politico

(Di mercoledì 27 settembre 2023) "Noi vogliamo aggregare tutte le persone, al di là della destra e sinistra, che sono in difficoltà in questo contesto sociale e sperano in un cambiamento profondo dell’Italia. In particolare ci rivolgiamo a chi proviene dal centrodestra ed è rimasto deluso da... Segui su.it

... ma soprattutto cosa ne sarà di noi quando non cipiù. Domande che rimangono sospese con ... Una cerimonia di addio durata una ventina di minuti , dopodiché ihanno accompagnato il ...anche alla manifestazione a Milano" , sottolineano. Protestano insieme agli altridopo gli scontri con la Polizia in cui sono stati feriti alcuni attivisti e attiviste per i diritti ...

Crisi climatica: 6 giovani presentano il primo caso alla Corte Europea Save the Children Italia

Maraio: “ Da Festa Avanti cinque campagne socialiste per costruire ... Partito Socialista Italiano

Roma, 27 sett. (askanews) - "Alice nella città", la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata ai ragazzi, per la sua 21esima edizione prepara due grandi anteprime: due episo ...Per questo ci chiamiamo Forum dell'Indipendenza italiana: nessun problema potrà essere risolto se non recuperiamo la nostra indipendenza, politica ed economica". Sta lavorando ad una lista di destra ...