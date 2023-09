“Saranno Campioni” | Luca Giaimi | l’Italia intravede il successore di Filippo Ganna

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Dopo aver presentato Simone Gualdi in questa rubrica, oggi vi facciamo conoscere un altro ciclista azzurro della categoria junior, che fa ben sperare per un futuro pieno di soddisfazioni, sia su pista che su strada. Si tratta di, grande talento nostrano che si ispira un po’ ai suoi idoli delle due ruote: Sagan, Pogacar, Van der Poel e Van Aert. Tutti atleti che in ogni corsa fanno sempre emozionare il pubblico con azioni e modi di essere, mai banali. Proprio come lui., 18enne portacolori del Team F.lli Giorgi Braslia ISI Service, è attualmente al secondo anno della categoria junior. Fino a dicembre 2021 era tesserato per l’UC Alassio, nella sua città natale, prima di passare al team sopraccitato. Ovviamente fa parte anche della Nazionale junior azzurra (su pista e su strada), diretta da Dino Salvoldi -ex C.T. della ...