Sandro Iacometti | ecco balla di Repubblica e Stampa per infangare il governo

(Di mercoledì 27 settembre 2023)smaschera il gioco sporco disullo spread. Numeri e cifre usate in modo improprio per mettere nel mirino ilMeloni. Pur di alimentare il panico tra gli investitori, sperando che i mercati diano la spallata al, i giornali progressisti degli Agnelli gonfiano i dati sull'andamento dei Btp. In realtà il Paese, malgrado la bufera mondiale, sta tenendo duro Clicca qui, registrati a www.liberoquotidiano.it e leggi il commento integrale di

Sono bastate poche parole di Christine Lagarde per mandare a picco le Borse e i mercati. Come sottolineasu Libero, il numero uno della Bce ha annunciato una lunga stagione con tassi al rialzo. Un segnale che ha messo subito in allarme le Borse. Di fatto ci risiamo: le dichiarazioni ...zittisce i gufi della sinistra e quei giornaloni che da settimane suonano campane a morte per l'economia del nostro Paese e dunque anche per il governo. Non c'è solo il Financial ...

Aprile a Iacometti: "Non costringermi a dire che Renzi ha fatto anche cose buone" La7

Elezioni UE, Sandro Iacometti-Libero: "Sulla transizione ecologica prevedo che ci sarà un cambiamento di direzione" La7

Sono bastate poche parole di Christine Lagarde per mandare a picco le Borse e i mercati. Come sottolinea Sandro Iacometti su Libero, il numero uno della Bce… Leggi ...One woman show della capogruppo di Noi Moderati-Maie-Civici d'Italia al Senato, alla trasmissione L'aria che tira ...