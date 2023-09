San Lorenzo – Somalo ferisce con le forbici tre persone | arrestato

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Un cittadino, di 36 anni, ha ferito martedì notte con un paio ditrecon le quali aveva litigato. Un uomo di 35 anni è stato ferito gravemente alla testa e all’addome, due suoi amici che hanno tentato di difenderlo sono stati feriti leggermente. Il grave fatto di sangue è avvenuto nel quartiere di San, in via dei Volsci. La lite sarebbe scoppiata per una bottiglia rotta, non è chiaro da chi. Ilè stato poi rintracciato edalla polizia in via Giolitti.