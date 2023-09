San Cipriano Picentino | bene tolto alla mala e restituito ai bimbi VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Diventa il giardino della legalità l’area sottratta 20 anni facriminalità organizzata a Pasquale Cifuni, usuraio legato alle attività del clan che faceva riferimento al Clan di Mimì Ardoino. In una parte del terreno confiscato è stato realizzato un parco giochi per i più piccoli, mentre un’altra parte del terreno verrà sfruttato per farlo diventare orti sociali per i cittadini, come ha spiegato questa mattina il sindaco di SanSonia Alfano, accompagnata nella cerimonia di inaugurazione dal capo della procura di Nocera Inferiore, Antonio Centore, il comandante dei carabinieri della compagnia di Salerno Antonio Corvino e il comandante della stazione di San, Agostino Martusciello. L'articolo proviene da Anteprima24.it.