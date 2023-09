San Andreas | la trama del film

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Sanha unadacatastrofico: la faglia di Sanfinisce per cedere alle temibili forze dei terremoti, scatenando un sisma di magnitudo 9 in California. Di fronte a questa catastrofe, Ray (Dwayne Johnson), pilota di elicotteri di ricerca e soccorso, e la sua ex moglie Emma (Carla Gugino) viaggiano insieme da Los Angeles a San Francisco per salvare la loro unica figlia, Blake (Alexandra Daddario). Ma il loro tortuoso viaggio verso nord è solo l’inizio del disfacimento di tutto ciò che credevano saldo nelle loro vite. Ladi Sanci immerge subito nella vita del pilota di soccorso aereo dei Vigili del Fuoco Raymond “Ray” Gaines, che accompagna la figlia Blake a San Francisco, dopo che si è iscritta all’università. L’uomo sta divorziando dalla moglie ...