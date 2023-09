San Andreas | la trama del film con Dwayne Johnson

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ladi Sandel 2015, racconta la storia di un devastante terremoto di magnitudo 9, avvenuto nella California meridionale, che trasforma una giornata apparentemente normale in catastrofe. Mentre la terra si spacca e gli edifici iniziano a crollare, Ray Gaines (interpretato da), un pilota di elicotteri di ricerca e soccorso della LAFD, deve attraversare la distruzione da Los Angeles a San Francisco per portare in salvo la moglie Emma (interpretata da Carla Gugino) e la loro unica figlia Blake (interpretata da Alexandra Daddario). Entrambe si trovano a San Francisco quando il terremoto colpisce la città. Madre e figlia stanno visitando la città con il nuovo fidanzato di Emma, Daniel, quando il terremoto distrugge tutto. Iniziano a crollare gli edifici e le macerie di un ...

Diretto da Brad Peyton, va in onda stasera su Italia 1 «San Andreas», il film d'azione-catastrofico sulla faglia di Sant'Andrea. Con Dwayne Johnson, Alexandra Daddario, Carla Gugino e Paul Giamatti, ...Serata ricca di adrenalina, azione e disastri naturali per i telespettatori di Italia 1. A otto anni alla sua uscita in sala torna in prima serata il film San Andreas, uno dei capisaldi del genere ...