Samardzic | il gol contro il Napoli è da fuoriclasse vero | VIDEO

(Di mercoledì 27 settembre 2023) La 6ª giornata del campionato di Serie A ha regalato tantissime emozioni. Iltorna al successol’Udinese e mette alle spalle le ultime polemiche sulla posizione dell’allenatore Rudi Garcia e sul caso Osimhen. I campioni d’Italia sono tornati ad alti ritmi e la partitai bianconeri non è mai stata in discussione. L’allenatore Sottil è sempre più a rischio. I padroni di casa passano in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Zielinski, poi il raddoppio di Osimhen. Leggi anche, Osimhen dopo il gol: l'abbraccio ad un compagno, poi 'fulmina' GarciaE’ Kvara a chiudere definivamente i conti. L’Udinese prova a tornare in partita con il calciatore più forte della rosa: ...

Salernitana -Udinese sono sull’1-1. Vantaggio di Samardzic per i friulani e pari dei granata con Dia. La partita è in corso. Sembrava ormai ...

Success 6 : combina bene servendo la palla di ritorno per il superdi). Lucca 5,5 : c'è nei duelli fisici ma non riesce a incidere. Sottil 4,5 : è notte fonda per l'Udinese. Mai in ...Mostra leadership nel reparto arretrato, anche se è troppo irruento nell'uscita che si rivela a vuoto suldi. Natan 6,5 : la prima al Maradona non gli fa tremare le gambe. A testa alta ...

Osimhen gol, Kvara scatenato, poker all'Udinese: finalmente il Napoli sorride La Gazzetta dello Sport

Napoli-Udinese 3-1 LIVE: super gol di Samardzic Sky Sport

Meret 6 – Poco impegnato, non ha colpe sul gol-capolavoro di Samardzic. Di Lorenzo 6.5 – Padrone della sua zona pur non attaccando troppo sull’out destro. Ostigard 6 – Partita ordinata, con presenza ...Partita senza storia grazie alle reti di Zielinski, Osimhen, Kvaratskhelia e Simeone. Friulani ancora senza vittorie dopo 6 giornate di campionato ...