Salvatore Bramucci ucciso da due sicari mentre guida | Così la moglie lo ha fatto ammazzare

(Di mercoledì 27 settembre 2023) C'è la svolta nelle indagini sull'omicidio di: è stata arrestata ladell'uomo, Elisabetta Bacchio, 46 anni. È il quarto arresto per il delitto avvenuto il 7 agosto 2022 a Soriano nel Cimino, comune in provincia di Viterbo. In carcere, da ieri mattina, è finita "una donna...

Elisabetta Bacchio, 46 anni, ha fatto uccidere il maritoda due sicari e con la complicità della sorella Sabrina. Questa è l'accusa della procura di Viterbo che l'ha portata in carcere a Civitavecchia.il 7 agosto 2022 a Soriano ...C'è un'altra donna arrestata per il delitto di Soriano nel Cimino , l' omicidio del 58enneavvenuto il 7 agosto dello scorso anno nel Comune del Viterbese. Si tratta di sua moglie e secondo gli investigatori, è lei la principale ideatrice del delitto. Mentre la cognata, ...

«Mi segregava»: così Elisabetta Bacchio ha fatto uccidere il marito Salvatore Bramucci a Viterbo Open

Ucciso a colpi di pistola nella Tuscia, arrestata la moglie della vittima Salvatore Bramucci: l’agguato piani… Repubblica Roma

«Io non lo sopporto più», dice alla sorella qualche mese prima di ingaggiare tre killer e far uccidere il marito. Elisabetta Bacchio, 46 anni, si era innamorata di ...Elisabetta Bacchio, 46 anni, si era innamorata di Salvatore Bramucci vent’anni prima ma certo non sapeva che la sua vita a Soriano nel Cimino, piccolo Comune in provincia di Viterbo, si sarebbe ...