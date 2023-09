Salutequità e Apiafco “La psoriasi entri nel Piano Nazionale Cronicità”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Una persona su 10 cono multiè affetta da(si stima 1.8 milioni su 24 milioni) e colpisce circa il 3% della popolazione nel nostro Paese. L'OMS se ne è occupata sottolineando il significativo socioeconomic burden della patologia per l'impatto su vita professionale, costi pubblici e privati per i trattamenti.“Tuttavia a oggi in Italia non esiste nessun atto di programmazioneo regionale che definisca priorità, il modo appropriato di affrontarla, e la spesa sanitaria per i soli farmaci aumenta, ma l'aderenza alle terapie è generalmente bassa – si legge in una nota di-. E' evidente che le persone affette dahanno urgenza di risposte precise nella programmazione. Non ci sono dubbi che ...