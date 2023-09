Salute | quando il grano fa ammalare | da celiachia ad allergia al frumento Scheda

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Roma, 27 set. (Adnkronos) - Pasta, pane e pizza sono i cardini dell'alimentazione degli italiani, ma oggi sempre più messi da parte per l'aumentare dell''intolleranza al glutine' che solo in Italia riguarda circa il 12% della popolazione. Domani al Policlinico universitario A. Gemelli Irccs di Roma un congresso riunisce gastroenterologi, allergologi, nutrizionisti, agrari e produttori per discutere delle possibili cause di questa 'epidemia'. Mailfaparliamo di, dialo di sensibilità al glutine? Rispondono gli esperti del Gemelli.. "E' una patologia ben nota che riguarda l'1% della popolazione italiana (circa 600.000 persone, delle quali si stima che solo un ...

Non fare questo errore in bagno perché è grave. Ti può costare molto caro per la tua salute e di chi ti circonda! Il bagno è fondamentale in ogni ...

Struccarsi è indispensabile per il benessere della pelle. Attenzione, però, ad alcuni errori . Possono compromettere tutto! Il momento in cui, giunta ...

...all'Adnkronosi dati dell'indagine, è in particolare lo scivolone sull'antibiotico. "C'è uno 'zoccolo duro' di persone, soprattutto fra i maschi, che usano un 'cannone' terapeuticonon ...Tedeschi e austriaci sono già sbilanciati verso questo tipo di benessere, ma due anni faho ... E' un approccio per garantire uno status performante, avere testa felice e fisico in, mi ...

Arrivano i cartoon per parlare ai giovani di salute senza annoiarli Fortune Italia

Quando usare i detersivi può essere pericoloso per la salute (non solo dei bambini) La Gazzetta dello Sport

in Italia ormai è quasi impossibile abortire. La raccolta firme dei Radicali su un provvedimento di iniziativa popolare e un presidio domani al ministero ...La salute del cuore è strettamente legata a quella della bocca ... possono arrivare nel sangue anche per via di manovre di igiene fatte in casa, così come quando usiamo il filo interdentale o se si ...