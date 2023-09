Salute della pelle | Rovero UniFI | “Peptidi efficaci in cosmetica contro invecchiamento”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 27 settembre 2023) (Adnkronos) – “Isono corte catene di aminoacidi, dotati di importanti azioni fisiologiche nel nostro organismo ed è per tale ragione che da anni sono apprezzati come farmaci e più recentemente anche come ingredienti cosmetici. In particolare, infatti, quando usati come cosmetici, agiscono in qualità di messaggeri, come peptide-segnale, regolando importanti funzioni biologiche. Talisono particolarmenteper combattere l’cutaneo, contrastando, di conseguenza, la perdita di collagene che caratterizza l’cutaneo”. Queste le parole di Paolo, professore di Chimica farmaceutica presso la Scuola di Scienzeumana dell’università di Firenze, ...